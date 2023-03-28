現代人生活步調緊湊、工作壓力大，再加上作息、飲食不正常，因此容易有腸胃不適的問題。中醫師詹景琦指出，胃脹氣通常是由飲食習慣不佳引起，平時吃東西時要多注意「3不要」，不要餓肚子、不要狼吞虎嚥、不要吃過飽，另外他也分享3招可以幫助改善胃脹氣的方法。

詹景琦在YouTube頻道指出，門診常見的胃脹氣病患有3類，第一類是壓力大的學生或上班族；第二類是吃飽飯後馬上坐下或躺下滑手機、看電視的人；第三類則是從事餐飲業或服務業的工作者，因為吃飯時間不固定，肚子餓了卻沒辦法吃飯，或是為了趕時間，而草草結束一餐。

詹景琦表示，以中醫的觀點來看，食物被吃進體內，經過腸胃的消化、吸收後，食物的精華就會轉變為「氣血」，而氣血的好與不好，會影響到免疫力與身體修復能力，因此腸胃好的人，氣血也比較好，也不容易生病。而容易胃脹氣的人，一半以上是飲食習慣造成，所以在吃東西時，一定要特別注意以下三點。

▎不要餓肚子

常常飢餓過頭會損傷腸胃，建議可以準備好攜帶、容易保存的食物，像是餅乾、鋁箔包的豆漿和牛奶等。

▎不要狼吞虎嚥

口腔是消化的第一關，除了要用牙齒把食物嚼細嚼碎，唾液中的消化酶也會幫助消化，如果吃東西沒有細嚼慢嚥，不但會導致胃的負擔變大，長期下來還容易病變。

▎吃飯不要過飽

吃飯建議七、八分飽就好，腸胃負擔才會比較小。

詹景琦說，如果飲食習慣都很正常，卻還是有胃脹氣的問題，建議可以透過以下3招幫助改善。

●飲用「消脹氣茶飲」

山楂、麥芽、紫蘇、厚朴、陳皮各3錢，放在棉布袋熱水沖泡30分鐘後飲用。

●穴位按摩

手掌沿著肚臍周圍，以順時鐘方向繞圈按摩，可以按到6個消脹氣穴位，包含中脘、下脘、天樞、大橫、石門、關元，建議在飯後慢慢地按摩10至20分鐘。

●保健功「調理脾胃單臂舉」

藉由一手托天、一手向下按的緩慢移動，達到按摩脾胃經絡的功效，可以提升免疫和消化能力。