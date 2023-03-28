桃園市東非狒狒歷經18天、40公里大逃亡後，27日竟慘死於楊梅富岡1處民宅內，整個抓捕過程看在各界眼裡非常不捨，專家更直言，從一開始的動物飼養登記、過程中敲鑼打鼓的捕抓及方案研擬都出了問題，應該全面通盤檢討。

台灣野生動物學會理事長裴家騏表示，從狒狒的行為模式研判，這隻應該經由人為飼養許久，但為什麼這段期間找不到主人？甚至無法掌握這區域內有多少人飼養狒狒？很明顯在登記上出了很大漏洞。

否則讓最瞭解牠的主人出面誘捕，或許就不用花那麼大仗陣的人力。另外這整個圍捕過程敲鑼打鼓，狒狒明顯受到驚嚇而不停移動，確實大型靈長類會反抗、有攻擊性，這時候圍捕方案就必須明確設想，包括麻醉槍、甚至危及人類安全時的射擊，都不能被排除，必須現場應變。

而這都牽涉到圍捕人員的專業判斷，裴家騏說，這幾年學界不斷呼籲，在委託民間誘捕野生動物時必須有一定的訓練、甚至證照取得，因為訓練有素的捕抓，是能保障人類及被捕抓動物的安全，是一門專業工作，而不是大膽就行。

裴家騏直言，這次捕抓狒狒過程似乎成了全民運動，抓了十幾天的大型靈長類，真的不出問題才奇怪，但既然發生了，就必須深刻檢討，對於台灣動物福利才可能提升。