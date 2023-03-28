立法院內政委員會29日將針對「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，邀請各部會進行專題報告，央行業務局長潘榮耀也受邀列席。

根據央行報告指出，央行積極運用不動產貸款規範，也就是選擇性信用管制措施，以促進金融穩定；加上利率政策持續升息，去年以來已升息3碼，並搭配兩度調升存款準備率共2碼，也有助強化信用管制措施成效，對房價影響也有附帶效果。

央行認為，自20202年12月以來，央行四度調整選擇性信用管制措 施，強化銀行控管不動產授信風險，以及防範借款人利用銀行資金進行囤房、囤地，以利房市穩健發展與信用資源妥適配置，目前管制措施已見抑制相關授信成長成效。

央行指出，目前國內受限貸款包括購置住宅、購地、餘屋、工業區閒置土地抵押貸款成數均已顯著下降，有助銀行控管不動產授信風險。不過，國內不動產貸款年增率持續走緩，惟餘額仍高，今年2月購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為5.5％、9.9％，均較這波房市高點的10.4％、18.7％大幅下降；但銀行不動產貸款餘額仍高，已達12.6兆元。

央行強調，銀行不動產貸款成長趨緩，不動產貸款占總放款比率大致持穩，不動產貸款的逾放比也維持低檔，有助強化銀行授信風險之控管；但不前仍會持續維持管制措施，並持續關注不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，檢視管制措施執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。