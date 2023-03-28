看準台灣新創企業的豐沛動能與成長潛力，SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布啟動 SAP.iO 台灣加速器計劃（SAP.iO Foundry Taiwan），將遴選出 5 家具發展潛力的台灣新創企業，獲選的新創企業將有機會獲得 SAP 全球及在地的各項資源，並與 SAP 建立長期合作關係，挖掘商業機會，走向國際舞台。

SAP.iO 是 SAP 全球新創加速器平台，旨在全球優選出具潛力的新創企業，並藉由挹注 SAP 技術、業務、行銷等資源與經驗，助其快速成長。SAP.iO 台灣加速器計劃目的在於賦能台灣新創企業，以前瞻技術應對業務挑戰，且提供產業經驗、業務拓展、品牌曝光等資源協助，推升台灣新創企業創新能量並開展商機，成為具營運韌性、持續獲利、永續發展的智慧企業。

首次登陸台灣的 SAP.iO 加速器計劃聚焦「產業網路協同」、「數據分析應用」、「永續智慧供應鏈」三大場景，期待挖掘出擁有商業 SaaS 解決方案且具發展性的的新創企業。其中，產業網路協同涵蓋了產業生態圈建構、產品履歷與碳足跡追蹤、銀企直連與供應鏈金融等面向；數據分析應用包含前瞻技術應用、人工智慧應用、探索式資料分析相關內容，而永續智慧供應鏈則包括了供應鏈碳足跡盤查、韌性供應鏈管理等領域。

台灣新創生態圈在全球新創排名位居前 25 名，極具創新力道與發展潛力。SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟指出，「SAP 看好台灣的創新能量，因此爭取到 SAP.iO 加速器落地台灣，期待藉由媒合台灣的研發能力以及 SAP 的國際級技術、深厚產業經驗、全球商業資源，為台灣新創企業開啟世界之窗、拓展業務。SAP 將持續投入資源於台灣，與生態系夥伴一同以科技之力解決產業痛點。」

SAP 將從研發、經驗、業務、品牌四大面向助力獲選的台灣新創企業開展業務。獲選的新創企業將可免費使用總價值新台幣百萬元的 SAP 雲端展示環境 1 年、免費使用 SAP 商業技術雲端平台整合套組 1 年，並取得 SAP 雲端解決方案的免費培訓以及一對一技術架構設計的免費諮詢。

此外，獲選之新創企業能借鏡及對標 SAP 在全球與台灣的產業經驗和實例，加速業務發展，並免費取得 SAP 顧問諮詢服務，梳理業務流程、優化服務創新。另一方面，SAP 將免費輔導獲選新創企業把解決方案於 SAP Store 全球網路商店上架，並免去前 3 年上架費；新創企業得以快速開拓國際業務版圖，並藉由 SAP 商業網路平台鏈結產業生態系，進而深化業務合作可能。同時，獲選新創企業的企業故事還有機會在 SAP 台灣自媒體、行銷及媒體活動中曝光，其解決方案也有機會在 SAP.iO 全球平台露出，提升國際能見度。