林酒店也推出限量平日6688爽住豪華客房一泊二食專案。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

築間餐飲集團則推出消費滿千可獲得價值超過7000元的華豪加菜金。（築間餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

台中大毅老爺推住房送台中遊程、用餐滿千折百。（大毅老爺提供／馮惠宜台中傳真）

全民普發6000元點燃餐飲旅宿業搶錢大作戰，中台灣業者紛紛推出促銷，台中福華飯店推出買一送一．食宿雙享住房專案，下殺近3折；林酒店也推出限量平日6688爽住豪華客房一泊二食專案；台中大毅老爺推住房送台中遊程、用餐滿千折百，築間餐飲集團則推出消費滿千可獲得價值超過7000元的華豪加菜金。

看準國旅復甦及普發現金的商機，台中福華推出6000元即可享有精緻客房（原價9000＋10％）買一晚送一晚，折扣下殺到3折，大省1萬多元，還能選擇「買一晚送晚餐」一泊二食方案，除入住一晚，再享豪華精緻西餐。

台中大毅老爺行旅即日至8月31日前雙人入住只要3888元起「旅人背包遊程」住房專案，可享住宿免費贈送台中城市區價值2098元之遊程，另ZEBRA有義式餐廳推出用餐加入會員滿千折百、當月壽星85折、咖啡買一送一等優惠套券。

林酒店限量推出6688爽住專案，專案包含豪華客房（含2客早餐）、平日森林百匯2客，及2人行政酒廊，總價值1萬8000多元。

台中萬楓酒店自4月6日至4月30日推出每日限量「6大禮遇」超值專案，住宿只要加「66元」，享免費自助早餐、延遲退房、館內200元抵用金、自助吧美式咖啡、萬豪旅享家500積分以及萬楓小禮。

築間餐飲集團旗下五大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」用餐並加入築間餐飲集團會員，單筆消費金額滿1000元即可獲得價值7000元的加菜金。兌換期限從即日起至4月30日止，加菜金兌換期限至5月31日。