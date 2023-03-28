前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，今(28日)赴南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。國民黨立委王鴻薇大讚，馬英九以「前總統」身份發言，是歷史性的時刻，說明追求和平不需要卑躬屈膝，值得國人給他一個肯定與尊敬。

馬英九下午參觀南京總統府，在一間牆壁上掛有中華民國國旗、青天白日旗、國父孫中山先生遺像的會客廳裡和媒體互動時，馬英九說「我趁此機會和大陸朋友介紹一下，孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個...呃...（相差了）96年。」

「馬英九在中外媒體面前高喊中華民國，追求和平避免戰爭！」王鴻薇表示，前總統馬英九以「祭祖」名義前往對岸訪問，成為兩岸分治74年來，首位踏上中國的中華民國卸任元首，今天馬總統參觀完孫中山紀念館後，揮毫寫下「和平奮鬥、振興中華」。隨後馬總統發表談話，更在中外媒體面前高喊「中華民國」，並且自稱「馬英九前總統」，提及中華民國112年，呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

王鴻薇強調，追求和平，不需要卑躬屈膝，馬總統值得國人給他一個肯定與尊敬，尤其站在南京中山陵前，以前總統身份的發言，更是歷史性的時刻。遠離戰火安居樂業，相信是兩岸人民共同心願。尊敬馬總統此刻的發言，也希望兩岸能夠走向和平。