每個人面對感情的態度不同，有些人個性保守，要有足夠的認識才會投入一段戀愛關係，不過也有人追求「眼緣」，對於第一眼的怦然心動無可自拔，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座懂得及時行樂的美好，因此很容易一見鍾情，會因為最初的一眼而放膽追求，即便不夠了解對方，也有勇氣承擔後果。

▍雙子座

雙子座在面對感情一向以大膽直白著稱，很少會因為瞻前顧後而錯過一段戀情，通常在經過短暫的相處之後，有了初步了解就會放膽追求。雙子座除了很行動派之外，也是外貌協會者，他們認為一個人的外在和內在同樣重要，所以即便追求者有其他傲人之處，但外表不過突出，雙子也沒有興趣多加了解。

▍獅子座

獅子座個性急躁，一旦決定任何事情就很少有回心轉意的可能，面對感情同樣如此，獅子座很容易因為一個人流露出來的美好特質，而對他們一見傾心，有時候甚至只是因為感覺對了，就忍不住想靠近對方。在感情方面，獅子很相信自己的直覺，只要一眼就能確定是否想和對方走下去，屬於先戀愛後磨合的類型。

▍雙魚座

雙魚座是無可救藥的浪漫主義者，對於愛情有許多美好的遐想，同時他們也是數一數二的外貌協會代表，容易一眼定情，也經常因為一點小事就讓自己陷入熱戀的激情當中，即便兩個人還不夠了解彼此，對雙魚座來說一切都不是問題，他們依舊願意將真心交付給對方。