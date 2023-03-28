展場專屬的車站藍曬圖印章，吸引民眾蓋章收藏。（台中驛鐵道文化園區提供／陳淑芬台中傳真）

台中驛鐵道文化園區在舊站大廳舉辦「驛二三事－台中車站展」。主辦單位今天表示，展出透過建築空間、大事紀、站內站外故事等角度，呈現台中車站百年來的軌跡，並提醒鐵道迷，還邀請知名鐵道專家蘇昭旭講演世界火車站大觀。此外，第二代台中車站建築設計的藍曬圖透過3公尺高的大型布幅展出，成為全場焦點。

「驛二三事－台中車站展」將展出至6月11日，四大主題包括「驛」，介紹舊站建築特色；「二」為國定古蹟二代車站的大事紀及九二一地震後的修護工程；「三」則以照片呈現第一代台中停車場事務室、第二代古蹟車站、第三代高架新站的「三代同堂」景象；「事」呈現車站小故事，包括站前的小販、逢甲大學希望列車等。

此外，園區並邀請知名鐵道專家蘇昭旭，在4月15日以「台灣的火車站博覽曁世界的火車站大觀」演講，除分享火車站的定義與分類外，並將介紹國內外風景獨特的火車站，以生動的車站故事帶民眾環遊世界。

台中車站舊站的藍曬圖是展場視覺焦點，台中驛鐵道文化園區表示，經取得國立台灣博物館圖像授權，將這張藍曬圖以3公尺高的大型布幅呈現，展示在台中車站舊站門口，觀眾穿越藍曬圖走進舊站，彷彿走入時光隧道。

台中車站舊站是第二代台中車站，建於1917年，已有百餘年歷史，為國定古蹟。台中驛鐵道文化園區以台中車站新、舊站為核心，繼去年打開與綠空南段之間的通道、開放台中驛之後，今年特別規劃「驛二三事—台中車站展」，帶民眾認識台中車站。