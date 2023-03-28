2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含編舞家張可揚呈現當遮蔽掉視覺後，舞蹈如何被表達的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含編舞家張可揚呈現當遮蔽掉視覺後，舞蹈如何被表達的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含音樂設計師李慈湄透過提問引導觀眾反思每件事物都有潛藏意義的《聽起來像聲音？－石-頭-S-tone》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含導演李奧森經由訪談研究，描繪警察心理、勞動情境與系統性暴力的《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含導演李憶銖從昆蟲觀察延伸至人類的行為分析的《昆蟲物語：裝死》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，作品包含導演趙偉丞探討青少年社會事件與千禧文化的《跳躍少年》。（杜宜諳攝）

2023新點子實驗場以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者齊聚發聲，此外也首次以塗鴉為主視覺，邀請臺灣著名的塗鴉藝術家DISK迪克＆SONG頌君，結合日系漫畫與超寫實的塗鴉風格，將戲劇院廢車道打造成大型360度奇幻塗鴉場域，藉由塗鴉中反叛與強烈的自我表達風格，帶出新點子實驗場的實驗與冒險精神。（杜宜諳攝）

兩廳院 2023 新點子實驗場28日舉行記者會，編舞家張可揚（左起）、導演李憶銖、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、導演李奧森、音樂設計師李慈湄、導演趙偉丞等一同出席。（杜宜諳攝）

兩廳院 2023 新點子實驗場28日舉行記者會，今年以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者共同依循新點子實驗場的精神：冒險與嘗試，以新世代的觀點提出對於劇場的想像，直視人性中的不安與脆弱，充分展現新點子自我表達與詮釋。5檔精彩節目共20場演出，將在6月9日至7月16日於實驗劇場叛逆登場，邀請觀眾一起將emo進行到底。

國家兩廳院 2023 新點子實驗場今日公布5檔精彩節目內容，作品包括導演李憶銖從昆蟲觀察延伸至人類的行為分析的《昆蟲物語：裝死》、編舞家張可揚呈現當遮蔽掉視覺後，舞蹈如何被表達的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》、音樂設計師李慈湄透過提問引導觀眾反思每件事物都有潛藏意義的《聽起來像聲音？－石-頭-S-tone》、導演趙偉丞探討青少年社會事件與千禧文化的《跳躍少年》以及導演李奧森經由訪談研究，描繪警察心理、勞動情境與系統性暴力的《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》。

此外，新點子實驗場也首次以塗鴉為主視覺，邀請臺灣著名的塗鴉藝術家DISK迪克＆SONG頌君，結合日系漫畫與超寫實的塗鴉風格，將戲劇院廢車道打造成大型360度奇幻塗鴉場域，藉由塗鴉中反叛與強烈的自我表達風格，帶出新點子實驗場的實驗與冒險精神，而塗鴉場位於國家戲劇院地下層廢車道，此地未來也將成為捷運聯通道入口，歡迎民眾來現場參觀。