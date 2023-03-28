兩廳院 2023 新點子實驗場28日舉行記者會，今年以網路常見用語「emo」為主題，號召5組新世代創作者共同依循新點子實驗場的精神：冒險與嘗試，以新世代的觀點提出對於劇場的想像，直視人性中的不安與脆弱，充分展現新點子自我表達與詮釋。5檔精彩節目共20場演出，將在6月9日至7月16日於實驗劇場叛逆登場，邀請觀眾一起將emo進行到底。
國家兩廳院 2023 新點子實驗場今日公布5檔精彩節目內容，作品包括導演李憶銖從昆蟲觀察延伸至人類的行為分析的《昆蟲物語：裝死》、編舞家張可揚呈現當遮蔽掉視覺後，舞蹈如何被表達的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》、音樂設計師李慈湄透過提問引導觀眾反思每件事物都有潛藏意義的《聽起來像聲音？－石-頭-S-tone》、導演趙偉丞探討青少年社會事件與千禧文化的《跳躍少年》以及導演李奧森經由訪談研究，描繪警察心理、勞動情境與系統性暴力的《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》。
此外，新點子實驗場也首次以塗鴉為主視覺，邀請臺灣著名的塗鴉藝術家DISK迪克＆SONG頌君，結合日系漫畫與超寫實的塗鴉風格，將戲劇院廢車道打造成大型360度奇幻塗鴉場域，藉由塗鴉中反叛與強烈的自我表達風格，帶出新點子實驗場的實驗與冒險精神，而塗鴉場位於國家戲劇院地下層廢車道，此地未來也將成為捷運聯通道入口，歡迎民眾來現場參觀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。