大內分隊發揮所長技術指導區公所公墓巡守隊，借助救災新利器－農用噴霧機來先發制火。（南市消防局四大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局第四大隊大內分隊、大內區公所28日聯合在轄內公墓辦理清明防火宣導。（南市消防局四大隊提供／張毓翎台南傳真）

清明連假將至，台南市消防局第四大隊大內分隊、大內區公所28日聯合在轄內公墓辦理清明防火宣導，大內區長李義隆向來掃墓的民眾示範，如何使用水袋來撲滅金紙餘燼，藉此達到餘燼不飛揚，餘火不延燒的目的。

大內分隊表示，為防範民眾掃墓致災，除了在消防車高掛宣導標語，並加以廣播宣導清明掃墓「4不2記得原則」，包含不燃燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火、記得收垃圾及記得撲滅餘燼，讓民眾看到消防車都能提高警覺，慎防火燭。

大內區公所在轄內各公墓明顯處廣設取水點，大內分隊也發揮所長技術指導區公所公墓巡守隊，借助救災新利器－農用噴霧機來先發制火，讓公墓巡守隊不只是巡守隊，更是救火先鋒隊，達到區域聯防公墓火災的功效。

消防局呼籲，目前台南水情燈號為「橙燈」，避免救災無謂浪費水資源，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，避免飛灰餘燼引燃雜草造成火災，另也應注意人離火熄原則，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。