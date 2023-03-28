內政部長林右昌（左一）28日視察警察大學，了解科技偵查。（賴佑維攝）

內政部長林右昌28日視察中央警察大學，了解警技教育及科技偵查等教學狀況，警大也講解如加密貨幣等洗錢犯罪手法。林右昌表示，面對新型態犯罪趨勢，加強科技偵查教育刻不容緩，會全力支持警大添購先進儀器與設備。

警大指出，將添購加密貨幣犯罪金流追蹤及監控分析系統、深偽影像分析系統、科技偵查行為觀察分析系統、科技偵查行為觀察分析系統、網路封包分析系統等。其中也簡介如加密貨幣常見洗錢方式為，將加密貨幣存進交易所後，再轉到個人手機錢包，再轉進其他交易所，再轉到錢包內，藉由交易所製造多層斷點，讓偵查機關難以查緝。

此外深偽影像分析系統如利用AI假冒知名政治人物，過去年俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基都曾被假冒過，台灣也有民代成受害者。校方也和林右昌說明，科技犯罪不斷進步，在學校主要是讓學生了解這些科技犯罪面貌。林右昌也體驗虛擬實境，了解警大利用VR教學，讓學生不用到詐騙機房，就宛如身處現場，並由老師指導應該搜索的重點等。系統甚至還能知道林右昌主要觀察哪些位置，讓老師與其交流。

林右昌也頻頻發問，了解警大設備是否與國際接軌，以及目前科技犯罪態樣。他也提到，警大是警察教育最高學府，長期為國家培育治安幹部，對於社會治安工作穩定與維護，影響深遠、責任重大。