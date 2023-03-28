公路總局增開台8線中橫便道，清明連假原3時段增加為5個時段；並提醒用路人通行期間注意車前狀況，確保行車安全。(谷關工務段提供)

112年清明連續假期係屬重要民俗節日，公路總局為服務大梨山地區民眾返鄉通行需求，將自112年4月1日（星期六）至4月5日(星期三)共5日，由原開放3個時段增為5個時段；並於4月6日恢復為3時段開放，通行期間請注意車前狀況，並與前車保持適當距離及開啟頭燈，以維行車安全。

谷關工務段指出，今年4月1日（星期六）至4月5日(星期三)共5日，由原開放3個時段增為5個時段(上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分)；4月6日(星期四)恢復為3時段開放（上午7時、12時及下午4時30分），通行期間請注意車前狀況，確保行車安全。

谷關工務段表示，通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行；考量中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，將適時封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲，用路人應隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及隨時注意收聽廣播訊息掌握路況，公路總局祝您行車平安。