SOGO復興館Chantecaille慈善彩妝組，優惠價3300元。（SOGO提供）

SOGO復興館shu uemura持妝蜜粉發燒限定組，優惠價1665元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館美麗焦點1＋1 MAC買超顯白水光養膚粉底液正貨，贈超顯白水光養膚粉底液30ml。（SOGO提供）

百貨業者觀察，室內口罩解禁下使臉部妝容、肌膚保養成為女性顧客最在意的議題，連帶化妝品業績也順勢成長，今年化妝品買氣迄今至少成長10％，尤其沉寂已久的底妝、脣妝大爆發，而高端保養、上萬元的高端香氛買氣依然熱絡，並廣受年輕顧客青睞。百貨母親節檔期陸續開打，主打獨家組合、居家醫美保養等顧好「面子」。

SOGO台北店母親節化妝品檔期將於3月30日開跑，受惠口罩解封，妝前保養、底妝類、頂級香氛今年以來買氣熱滾滾，SOGO忠孝館店長賴必昌表示，今年1、2月忠孝館化妝品較去年已成長10％，尤其Dior、CHANEL、LA MER、SISLEY等頂級保養表現強勁，本檔母親節3月30日至4月28日，忠孝館業績目標5億元，有望超過2019年，台北三館目標共8億元，較去年檔期成長10％。

SOGO復興館也觀察，疫情以來年輕族群購買頂級保養、頂級香氛的趨勢大增，一瓶上萬元的香氛商品，不止受貴婦青睞，20歲～30歲的購買人數也成長近3成，年輕族群消費力愈來愈強勁，應也和社群分享力有關，從前陣子的母親節預購會觀察，目前買氣仍不受出國潮復甦的影響。

SOGO忠孝館本檔期祭出全台獨賣、居家類醫美系列，首推最受歡迎的囤貨組合SHISEIDO國際櫃百優超值組，優惠價5040元，前100名再加贈SOGO禮券600元，下殺3.8折；而受惠疫情解封後，消費者對脫罩後的容貌自信心，特別推薦居家類醫美保養品，Kiehl’s A醇抗痕新生精華組，優惠價6000元，獨家加贈冰河保溼無油化妝水。復興館則推出超值優惠「買1送6」，推薦SK-II青春煥亮組，優惠價6210元，另有買正貨送正貨，推薦雅詩蘭黛小棕修護鐵粉組買50送52ml，優惠價4250元。

SOGO台北店化妝品檔期首周3月30日至4月5日，單筆滿5000元送500元電子抵用券，指定香氛滿3000元送300元抵用券，若刷國泰世華CUBE卡回饋最高享14%。