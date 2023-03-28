挪威一家軍火製造商表示，社群媒體抖音（TikTok）的數據中心耗盡了該地區的所有電力，害得他們公司無法順利滿足全球彈藥的需求。廠商執行長表示，砲彈生產正受到貓咪影片衝擊。並懷疑抖音提前選在該地區設立資料中心，居心叵測。不過電力公司表示採取先來後到政策，誰先來誰能先買電力額度。

據《商業內幕》（Business Insider）27日報導，專家們越來越關注大型科技公司對於能源的需求，以及他們的數據中心能源使用如何給其他行業帶來問題。

挪威和芬蘭共同持有的「北歐彈藥公司」（Nammo）公司執行長布蘭查格（ Morten Brandtzæg）在接受《金融時報》採訪時說：「我們很擔心，因為我們看到我們的武器彈藥產量受到了『貓咪影片』存儲的挑戰。」

布蘭查格表示，當前對於炮彈的需求是正常情況下的15倍，這是由於烏俄戰爭所導致的結果，這場戰爭中使用了大量的火炮。他舉例，烏克蘭方希望將其每日使用的炮彈從6000枚增加到65000枚。但是業內人士無法確定北歐彈藥公司的炮彈是否能如期交付，送往烏克蘭。

如2021年的年度報告所述，該司主要客戶原先多為是歐盟和北約國家，自烏俄戰爭爆發以來，這些國家一直在向烏克蘭提供大量的武器彈藥捐贈。然而，北歐彈藥公司所在的挪威地區，跟其他國內公司一樣，他們沒有能源使用的特別優先權，

挪威中部勞佛斯市（Raufoss）的電力公司Elvia表示，電力是按照先來後到的原則提供的。它沒有多餘的能力讓北歐彈藥公司提高產量，因為相關的能源配額已經給先給抖音了。

電力公司的一位發言人告訴英國《金融時報》，如果北歐彈藥公司確實要採購更多的電力額度，在實現之前仍然「需要時間」，因為發電設備需要「加強。」

布蘭查格說，他曾思考過中國大陸擁有的抖音，阻礙了一家軍火公司的擴張是否是一種巧合。（雖然抖音先來的）

「接近一家國防軍企不是純粹的巧合，」「我不能排除這個可能性。」「關鍵行業必須能夠獲得能源，」「我不認為這是一次性的，我認為這是未來的一個趨勢。」

抖音在挪威的設施不太可能減少，因為該公司最近宣佈要在2030年前實現碳淨值零。

而挪威擁有過剩的再生能源，主要是水力發電，而且由於氣溫較低，減少了使用電力給電腦降溫的要求，因此成為數據中心的熱門目的地。抖音還計劃在2023年11月前建立挪威最大的數據中心園區。