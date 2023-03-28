現場擺設一輛後勤補給車，可立即提供現在救災人員能量補給。（新北市消防局提供）

清明節將至，民眾返鄉祭祖以緬懷先人，新北市消防局為提醒民眾注意掃墓用火，謹記「4不2記得」口訣，今（28）日於中和區和城路第五公墓舉辦災害搶救演練，因應估水期，以車輛佈線就位為原則，消防水線僅以1線出水象徵性參演，過程十分逼真。

112年清明節災害搶救示範實兵演練，消防人員抵達後，指揮官立即下達佈線搶救滅火、阻隔延燒、水源佔據、要求上級支援，及能適應各種地勢且機動性強的消防機器人來阻隔火勢延燒；此外，現場擺設一輛後勤補給車，可立即提供現在救災人員能量補給，充分展現新北市消防局保護民眾生命、財產安全的決心，達「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」願景。

第七救災救護大隊長鄭向晃表示，民眾掃墓應牢記「4不2記得」口訣，不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃极、記得撲滅餘燼，畢竟星星之火足以燎原，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。