全台熱門春遊景點阿里山國家森林遊樂區的「阿里山花季」，繼3月10登場後，即將在清明連假迎來另一波旅遊賞花潮，嘉義林管處表示，園內的「櫻王」染井吉野櫻現已盛開，其他花種如島櫻、枝垂櫻，木蘭、玉山杜鵑等也都將陸續綻放，雖近日有春雨，但花況未受影響，歡迎民眾上山賞花。

長期拍攝阿里山美景的「阿里山達人」黃源明，在臉書「漫步在雲端的阿里山」分享，園內觀賞染井吉野櫻的三大熱門景區：阿里山工作站、沼平派出所櫻花鐵道、祝山觀景臺等地，櫻花現正處於滿開狀態，本周是最佳觀賞期；而阿里山火車站、沼平公園、慈雲觀景台等地點，第二代新種植的染井吉野櫻，也即將在清明連假進入滿開期。

嘉義林管處指出，園區內共有31種櫻花，位於阿里山工作站的「櫻王」，經過日前春雨的滋潤，現已盛開，而其他的染井吉野櫻花況也都有8成左右；另大島櫻、枝垂櫻、高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等櫻花，以及木蘭、玉山杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤也將在4月上旬陸續綻放，花期至4月下旬，歡迎鄉親把握連假來賞花。

嘉義林管處表示，另因應連假的賞花車潮，4月1至5日、8日與9日，上午6時至11時會實施交管限制小客車上山，遊客則可改在台18線61k處樂野服務區轉乘接駁車。