老婆貼心的舉動卻嚇壞老公！一名男網友表示，日前他因為睡太少，老婆擔心他開車會出意外，自告奮勇要溫馨接送，未料才一上車，老婆便問：「你這個油門要怎麼踩才不會超速？」讓這名男網友嚇到不敢睡覺。貼文一出，有其他苦主也分享自身經驗：「我老公都說不用管…人家自然會閃你」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前他因故晚上只睡了一個小時，老婆擔心他疲勞駕駛會發生意外，因此貼心地自願開車接送原PO，讓人意外的是，兩人才上車沒多久，老婆突然轉頭問原PO：「你這個油門要怎麼踩才不會超速」。

這一問讓原PO瞬間睡意全消，直說：「不知道為什麼，明明才睡一小時，我超級有精神」，更表示當下他完全沒有開口碎念或是糾正老婆的開車方式，笑說：「因為我緊張到不敢開口」。

貼文曝光後，引來超過6千名網友按讚朝聖，紛紛留言：「我每次開車前，都會先跟老公確認一下，哪一個是煞車？哪一個是油門？」、「你要高興，至少他分得清楚煞車跟油門」、「我老公都說不用管…人家自然會閃你」、「幸好沒問你方向燈在左邊還右邊」、「叫你老婆開著雨刷一整路一直刷，別人看到就會自動讓開了」。