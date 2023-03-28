第四十一屆香港電影金像奬頒獎典禮將於4月16日在香港文化中心舉行，主辦單位香港電影金像奬協會特別編印紀念特刊，內頁的提名影人獨立造型照亦陸續曝光，28日特別發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的精美造型照。

本屆金像奬最佳男配角候選名單，有在《正義迴廊》飾演大律師的多棲藝人林海峰，也有在《阿媽有咗第二個》飾演姜濤爸爸導而優則演的羅永昌，更有憑《風再起時》演出廉政專員一角首次角逐最佳男配角獎項的金像奬首屆影帝、去年終身成就獎得主、並曾七度提名最佳男主角的許冠文；此外，在《飯戲攻心》片中飾演兄弟的張繼聰及陳湛文亦雙雙打入最後五強，而張繼聰亦以電影《窄路微塵》同時榮獲最佳男主角提名。

入選本屆最佳女配角的演員有楊詩敏、區嘉雯、王菀之、林明禎及余香凝，當中王菀之是第三十四屆金像獎最佳女配角及最佳新演員雙獎得主，區嘉雯亦在第三十九屆奪得最佳女配角殊榮。王菀之在喜劇《飯戲攻心》中與陳湛文共譜姊弟戀，她善於烹煮愛心飯菜，並以此維繫與男友及其兄弟間的感情。

區嘉雯則在《窄路微塵》中以寫實的演出演繹一位任性偏執的母親，另一位也是首次入圍的「大馬女神」林明禎，在《飯戲攻心》以KOL女神「阿Meow」出場，以不夠道地的廣東話及搞笑而自然的演出獲得評審青睞。