有些人談戀愛時，認為緣分得來不易，所以懂得更珍惜對方，雖然沒有轟轟烈烈的感情，但卻能夠細水長流。《搜狐網》近日分享3個感情中懂得知足的星座，他們會為了愛人放棄一切，就算過著平淡的生活，依舊覺得很開心。

1、金牛座

金牛座做事腳踏實地，他們不會去想未來如何，只想專心做好眼前的事情，很多人雖然覺得他們太過老實，看起來沒什麼雄心壯志，但金牛座其實是看透世間，才會想做最真實的自己，對於他們而言，幸福不是那些難以獲得的東西，而是自己所能擁有的一切，他們只希望能找到真愛，與自己度過安穩的一生，就是夢想中最美好的未來。

2、天蠍座

天蠍座設下人生目標後，就會不惜一切付出，只為達到自己的期望，因此常給人野心很大的印象，甚至覺得他們很高冷，不過天蠍座一旦愛上一個人，他們會願意為了真摯的愛情，放棄自己的目標，選擇平凡的過生活，不想去設想太多，對方只要能陪伴在身邊，兩個人能繼續相愛過生活，天蠍座就會感到很滿足。

3、雙魚座

雙魚座對於感情很執著，他們嚮往擁有一段完美的戀情，遇到一個優秀的對象，希望沒有經歷挫折就能順利走到最後，但談過幾場戀愛後，他們就會漸漸明白自己想得太天真，了解愛情肯定會有波折，因此懂得更珍惜緣分，雙魚座屬於不離不棄的類型，一旦認定對方後，不論生活有多困難，他們都不會拋棄伴侶，認為能在一起就是最幸福的事。