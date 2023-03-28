台電高雄區處今天上午舉辦112年度大用戶座談會，針對高雄地區500瓩以上的用戶推廣新尖離峰時間電價、需量反應負載管理措施。圖為台電高雄區處收費課長吳蕙華針對用戶進行說明並推廣。（柯宗緯翻攝）

台電高雄區處今天(28日)上午舉行112年度第二次大用戶座談會，針對高雄地區500瓩以上的用戶推廣新尖離峰時間電價、需量反應負載管理措施，現場活動用戶參與踴躍。（柯宗緯翻攝）

迎接夏季用電高峰即將到來，台電高雄區處今（28）日針對500瓩以上用戶舉行座談會，推廣新尖離峰時間電價、需量反應負載管理措施。台電高雄區處處長張以諾表示，今年1月起電費離峰時段調整為上午，提醒用戶預先做好用電管理，節省電費。

張以諾說，太陽光電是目前再生能源重要的發展方向之一，考量太陽光電在上午供應較為充足，因此主要調整後的新時間帶離峰時間為上午，下午4時後則屬於尖峰時段。

張以諾指出，雖然「時間電價新時間帶措施」早在今年1月就正式上路，但考量受影響的用戶數多，台電更加重視和用戶的溝通，盼趕在即將來臨的夏季用電高峰期前，讓用戶預先做好各項用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間。

高雄區處大用戶座談會今天在本處大禮堂舉行，近70位用戶參與，與第一場不同的是，這次每4位用戶就安排一位主辦級以上的同仁主動針對用戶的用電情況進行分析，並針對不同產業的製程，提供實際的移轉建議，期望真正幫用戶減少電費支出，也對抑低夏季的用電尖峰負載有所助益。

此外，今天也針對需量反應負載管理措施進行說明，座談會現場由處長張以諾率領各部門經理，包括業務、電費、工務段及設計組等經理，一同出席，展現台電最大服務誠意，期望讓用戶的疑問，都能在現場直接被解決。