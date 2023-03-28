由萩原利久、八木勇征領銜主演的《美麗的他》，改編自2020年書店大賞獲獎作者凪良汐，狂銷超過55萬冊的人氣BL小說傑作，更被觀眾封為「新一代日本BL劇天花板之作」。銜接戲劇版後續劇情的《美麗的他電影版》讓2位主人公的愛情邁入最終完結。萩原與八木近期積極參與宣傳打片。2人在上週五前進大阪，參與製作完成發表試映會，一現身就獲得全場觀眾熱烈掌聲，讓八木害羞表示：「很高興能在這麼大的戲院裡舉辦活動，還有點緊張。」萩原也直呼有些坐立難安：「因為這是《美麗的他》一系列登台活動中，最大的會場。」

當問及2人在觀賞完電影後的感想時，萩原利久表示：「拍攝戲劇版第一季的時候，完全沒想到會拍成電影，因為是參與一年以上的作品，所以電影算是集大成之作，想要好好將這段旅程給走完。尤其這是大家在不斷嘗試錯誤之後，所製作而成的作品，所以能把在現場感受到的事物，進一步好好呈現出來，真是太好了。」八木勇征也說：「比起懷念的心情，我更想嘗試新的挑戰，因此在觀賞完成的作品時，我一邊單純地作為觀眾享受影像，一邊回想著拍攝過程，用不可思議的感情，觀賞了這部作品。尤其這次還能跟利久在《美麗的他》世界觀裡再次合作，真是非常愉快的回憶。」

也因為2人來到了大阪，當主持人問及「想說的關西方言」時，八木直接用關西腔說：「我超喜歡你！」只見萩原急著回應：「等一下，我也是想說這句！」於是補上一句：「我特別喜歡你！」萩原更還向觀眾席詢問要說什麼，觀眾席便不約而同傳來「我愛你」的大膽告白，讓八木也用關西腔說了「我愛你」，讓觀眾席再度爆出熱烈的歡呼聲。萩原也在大阪的活動最後說道：「這是一部越看越能讓人享受的作品，希望大家能多享受幾次。」八木也表示：「這部作品今後也會一直留存在我的心中。能夠跟利久相遇也是一個奇蹟，如果能得到大家的喜愛，我會感到非常幸福。」

另一方面，在昨（27日）舉行的《美麗的他電影版》東京製作完成發表試映會上，只見2人一上台就先互相稱讚。萩原稱讚八木的臉龐，無論何時都很美麗，讓對方不好意思地直說謝謝。而八木也說：「萩原的眼睛就像是黑豆一樣。」面對八木微妙的評論，萩原則反駁：「才不像黑豆呢，雖然最近很多人都說我眼睛像黑豆，但我一點都沒有這種感覺。」一席話也讓台下觀眾莞爾一笑。不僅如此，現場更公開原著作者凪良汐寫給兩人的信，讓兩人驚呼不已。凪良汐在信中表示：「當初聽到要改編真人化時，我真的很擔心要如何讓一個充滿女性夢想的虛構故事，出現在現實世界當中。不過等萩原先生和八木先生的選角一公佈，我的不安就完全消失了。兩人並排站著的樣子，正是《美麗的他》世界的本體啊。由萩原先生飾演的平良一成、八木先生飾演的清居奏，作為原著作者，我感到無比幸福。不僅是我，兩位也給許多粉絲都帶來了幸福，讓我們看到如此美麗的夢想世界，真的非常感謝。」

只見2位男主角聆聽作者的這段話時，萩原不僅眼眶泛淚，八木更直接落下感動的淚水。八木表示：「真的很開心，腦海中閃現了不少的回憶，真的很高興也很感謝。有大家的支持，才有了第二季，還可以拍攝電影，把這部作品傳遞給大家，真的非常感謝。」萩原也語重心長地說：「我們也曾感到不安，原作真的很棒，要將這部作品給真人化，因為命名為《美麗的他》，想要呈現的視覺效果，或是角色的演繹，無論怎麼說，把這部作品給影視化都是非常困難的。多虧有非常棒的作者與團隊，還有觀眾們的包圍，才能夠走到這一步。」

《美麗的他電影版》將在4月7日於台灣、日本同步上映。