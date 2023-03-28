為避免醫病關係緊張，健保署將急診部分負擔收費與檢傷分類脫鉤，醫學中心一律收750元、區域醫院收取400元，其餘則收150元，預計將與藥品部分負擔新制一併在7月上路。醫療改革基金會對此表示肯定，但提醒未來第2階段的檢驗檢查部分負擔上路後，可能會有急診就醫比門診便宜的情況，呼籲健保署留意總收費，避免輕症病患湧入急診，排擠真正有需要的人。

醫療改革基金會執行長林雅惠指出，急診資源要留給急、重、難、罕病患，新制的設計務必要檢視總收費的問題。如急診總收費低於門診，就會導致病患湧入急診，造成急診壅塞。此次健保署將醫學中心急診部分負擔調至750元，相信已經過一定的試算和考量，醫改會肯定署長石崇良的做法。

健保署規劃第1階段實施藥品及急診部分負擔的改革，檢驗檢查則留至第2階段再討論。由於急診病患不須負擔藥品及檢驗檢查部分負擔，林雅惠擔憂，第2階段新制實施後，因門診病患需多負擔檢驗檢查費用，急診總收費有可能比門診低，精明的病患可能會選擇至急診就醫，一併做檢查。若是如此，就會與分級醫療的政策背道而馳，健保署在現階段就應該列入考量，避免未來新制上路後，連帶影響到第1階段的政策。

醫改會過去也常提醒，在例假日與夜間的特殊時段，病患可能會因為門診沒開而往急診衝。林雅惠表示，健保署雖鼓勵醫療院所開設假日門診，卻成效不彰，不應把這樣的困境轉嫁到民眾身上，希望政府針對急診特殊時段能有更細緻的收費標準，或提高假日門診的開設率，配套若沒有起來，仍然會苦到假日有需求的病患。

由於急診、藥品部分負擔都將於7月上路，林雅惠也呼籲健保署留意多重慢性病患者及經濟弱勢的負擔，希望能以大數據進行分析，了解新制上路後，累加的收費是否會影響這些病患的就醫意願。若病患因費用增加而無法穩定就醫，將造成健康的衝擊，小病拖成大病，也將對健保的財務構成影響。