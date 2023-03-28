內政部長林右昌今接連前往新北市板橋慈惠宮和接雲寺參拜，板橋區立委參選人羅致政和張宏陸都未到場，林右昌與廟方談話時也聊到立委事宜，他強調，「有認識、有親近就是朋友」。（蔡雯如攝）

內政部長林右昌今接連前往新北市板橋慈惠宮和接雲寺參拜，不過，抵達慈惠宮卻遲到約20分鐘，雖然在地綠營議員都到場參與，板橋區立委參選人羅致政和張宏陸卻未到場，林右昌與廟方談話時也聊到立委事宜，他強調，「有認識、有親近就是朋友」。

林右昌今前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜，市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋珊都陪同前往，雖然兩寺都位在板橋東區，但該選區的立委參選人羅致政卻未參與，林右昌短暫參拜後，便上樓與廟宇幹部聊天。

慈惠宮廟方幹部聊到，現在立委選舉不是選黨派，而是看認不認識，過往選立委可能會選黨派，而市議員選舉則是彼此認識比較重要，但現在選立委都要看熟識程度。

對此，林右昌表示，「人親看到就親近」，他過去參與基隆市長選舉，當地150里僅有1里是民進黨，但他參選連任時，有140多個里成立後援會挺他連任，因此只要有認識、有親近就是朋友，跟黨派政治無關。