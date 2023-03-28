高雄市社會局聯繫衡山行善團，幫助長輩修繕房屋。（社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市社會局結合民間的行善團，分別幫助旗津區67歲的陳姓阿公與81歲的胡姓阿公，改善其居家環境，讓陳姓阿公可以在一樓休息，不用爬到二樓；志工修繕胡姓阿公的居住環境，改善生活。社會局說，民眾如果遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，尋求幫助。

67歲陳姓阿公獨居在旗津生活，近來下肢無力，已無法爬樓梯上二樓寢室就寢，最近3個月都坐在客廳的椅子上休息睡覺，身體退化到無法自己洗澡。當地里長求助旗津社福中心，社工介入關懷，與長照個管師討論調整現行服務，增加陪同就醫、協助沐浴及家務整理。

81歲的胡姓阿公方面，他一家八口原本分居兩處，其中一處在2020年發生火災受損，一家老小只能擠居一處，去年在里長、衡山基金會及區公所的協助修繕重建完成，阿公與兒子已搬回修繕後的住所。考量年邁的阿公白天獨自在家，社工及里長協同左右鄰居、轄區派出所員警定時關懷，讓胡阿公能穩定生活。

社會局說，旗津區人口約2萬6000多人，老年人口已佔19.04％，在各網絡單位努力服務下，長輩都能受到妥適照顧，延緩老化。社會局長謝琍琍表示，為提供民眾即時近便利服務，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，或洽社會福利諮詢專線（07）3344885。