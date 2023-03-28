台北捷運通27年周年，北捷總經理黃清信（右）、董事長趙紹廉（中）及工會理事長簡宗宏（左），一起切造型蛋糕慶生。（張芷瑜攝）

台北捷運歡慶27周年，通車至今服務運量已破125億人次，北捷28日在台北車站B1舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會，現場致贈第125億位搭乘民眾及前後各5名的旅客紀念禮，台北捷運公司總經理黃清信表示，現在平均運量為190萬人次，盼今年可以超越200萬人次，擺脫疫情陰霾。此外，台北車站及忠孝復興站的Metro Corner微型商場今也同步開幕。

台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信及工會理事長簡宗宏，28日共同切下捷運造型蛋糕，歡慶27周年，慶生會也特別致贈第125億得主及前後各5名的旅客「免費搭乘捷運」、「捷運玩樂套組」等紀念禮。

黃清信表示，捷運自1996年3月28日通車至今，運量累積破125億人次，去年在國際公認的營運可靠度（MKBF）評價，達到1645.9萬車廂公里，是很好的成果。所謂營運可靠度（MKBF），意即每發生1件5分鐘以上行車延誤事件的平均行駛車廂公里數。

黃清信表示，北捷疫情前一日運量有216萬人次，現在平日可達210萬人次，平均運量190萬人次，盼今年可以超越200萬人次，擺脫疫情陰霾，疫情期間也致力數位轉型，民眾可以在台北捷運Go的App裡，查看捷運列車路網運行狀況、車廂擁擠度等。

「Metro Corner台北車站」及「Metro Corner忠孝復興站」兩座微型商場也在今日同步開幕，黃清信指出，去年三月在南京復興推出首個Metro Corner，希望這三個場地一年營業額可到2.5億，讓公司創造更多收益，目前實際收益預計可達到4000萬。

黃清信也說，Metro Corner會選在交會站或人流多的車站，以上班族或旅客需求為主，未來繼續尋找適合空間推動，初期在南京復興、忠孝復興跟台北車站設置，未來考慮在忠孝新生或其他交會站推出。

北捷表示，慶生會現場提供100份免費下午茶，還有限量100份專屬3月壽星禮，與民眾同樂，再加碼抽出6位幸運壽星，有機會獲得AirPods、Panasonic吹風機等好禮。此外，也特別邀請16位3月28日生日的北捷員工來參加慶生趴。

此外，北捷也在全線車站發送131份快閃禮，由全線車站站長，在車站上午六時開門後隨機挑選一位幸運旅客，提供1份紀念小禮物，包含捷運玩樂套組、Cremia牛奶霜淇淋兌換券及北捷嚴選濾掛咖啡給各站幸運乘客，回饋乘客長久支持。