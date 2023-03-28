1隻逃亡18天的狒狒27日圍捕時遭獵人打死，桃園市不分藍綠議員譴責，國民黨桃園市議員凌濤指出，搜捕狒狒過程，相關人員從擺拍到臉書發文，看不到對生命的尊重。民進黨桃園市議員黃瓊慧更點名農業局長陳冠義、專委盧紀燁、動保處處長王得吉等人應該被檢討。

凌濤說，對於狒狒事件的結局，跟大家一樣感到難過，身為民代，更重要的事情是監督政府，確立SOP，不讓悲劇再次發生。他說，除了搜捕狒狒的過程中，相關人員從擺拍到臉書發文，看不到對生命的尊重，反而將公務當成兒戲，獵人、所有現場拍照的人都應負起責任。因此要向桃園市長張善政喊話，司法上的責任自有警方處理，但市政府人員在圍捕過程中錯誤行徑，也必須斷然處置，給台灣社會與關心動物權益的市民交代。

黃瓊慧則批判，有4人應該檢討，包含統籌搜捕陳冠義、盧紀燁、王得吉、水泥屋內「戴眼鏡男子」持麻醉槍人員射擊。黃瓊慧說，個人裝備明顯不足，從影片、照片顯示人員根本沒有配置密錄器及手電筒，過程成羅生門，要射擊麻藥還沒手電筒照明，這對國外救援團體來說，根本是笑話。此外狒狒倒地就應該就地檢傷，卻被盧紀燁拎起放進網子內，最後放進運輸籠，根本一點常識都沒有。痛批爭功博版面的官員，害死了這隻狒狒！

另盧紀燁占缺於資訊科技局，桃園市前資訊科技局長余宛如痛批，盧紀燁抓狒狒秀過頭，原來他是市長酬庸的機要人員，掛在資訊科技局內。她也說，讓資科局專委抓狒狒，讓她瞠目結舌，也批評「抓狒戰情室」圍捕作業一蹋糊塗，專委只記得拍照作秀，出了事就推諉給基層公務員。