桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程2019年9月開工，潛盾機突破大顆粒卵礫石比例高、粒徑分布差異大、硬度較高等困難，日前抵達G12站。桃園市長張善政表示，捷運進度又往前多一步，期許一步一腳印接近通車目標。

張善政28日視察G12站工地，包含G12站地面層、未來B1穿堂夾層、B2穿堂層及B3月台層等，也查看潛盾機抵達G12站破土而出的畫面。張善政說，該潛盾機從蘆竹由北向南破土而出，成功穿越國道下方，抵達G12站。希望能讓市民及關心捷運工程的朋友，透過捷運工程施工的階段性里程碑，見證捷運一步步往前走。

捷運工程局長劉慶豐說，綠線GC03標行經桃園區中正路，全長5.79公里，共G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站。各站都已經完成連續壁工作，此外G12站是首台潛盾機到達站，且底板、牆及頂板部分已經大致完成，是綠線進度最快的地下車站。

劉慶豐也說，GC03標潛盾機出土發進後，因為大顆粒卵礫石較多、粒徑分布差異大、硬度較高，導致切刃盤異常耗損，去年11月更換刃盤後再次出發，另也成功穿越僅距離7米的國道下方，最後進行小轉彎半徑，抵達G12。

首台潛盾機抵達G12站後，第2台預計在4月到達，進行站內拖曳後，將繼續往G11、G10站前進，預計2024年完成傳統圓隧道貫通。