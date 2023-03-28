清明連假將至桃園龍潭風景區多易塞車警方籲改道。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

清明連假將至，桃園市龍潭警察分局為因應5天的清明節連續假期，加上適逢龍潭區公所辦理公墓公園春祭活動，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，使民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。

警方表示，桃園市龍潭區有多處知名觀光景點，如石門水庫、小人國及六福村等知名風景休憩區，連假期間加上適逢民俗掃墓節日，預估期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，恐造成連假期間交通流量較大，加上通往鄰近新竹縣各風景區的臺三線中豐路道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重要時段出現車潮，屆時恐易造成交通壅塞情形。

龍潭警察分局表示，往年連假都會吸引大批觀光旅遊及掃墓人車，為避免民眾至龍潭區各觀光景點遇道路交通壅塞，特別提醒民眾因龍潭區高原交流道鄰近幾個遊樂區，另龍潭區中原路路幅狹窄，為通往公園公墓及遊樂區的主要道路，易造成沿路車輛回堵延伸至台三線（中豐路），為避免清明掃墓車流與前往遊樂區車流匯聚於中原路及中豐路口，而造成交通壅塞情形，警方將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作，建議民眾往遊樂區方向行駛替代道路如下：

一、龍潭交流道下(往中正路方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往小人國及六福村遊樂區方向。

二、龍潭交流道下(往中正路方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫風景區方向。

三、高原交流道下(往高原方向)→高原路→中原路→往小人國及六福村遊樂區方向。

四、高原交流道下(往龍潭方向)→高原路→龍源路高原段→龍源路→往石門水庫風景區方向。

另外請民眾特別留意，在4月1日(星期六）6至12時，國道三號龍潭及高原等系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制措施，彈性調整行車時間與改道動線，免去塞車之苦。除了可直撥龍潭警分局電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

龍潭分局分局長張鶴瓊呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於龍潭公墓山區及遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃替代道路行駛，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。