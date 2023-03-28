許多人為了生涯規劃可能會出國深造。一位在丹麥攻讀法律碩士畢業的28歲男子表示，當初爸媽給他300萬讓他到國外念書，如今他不想依爸爸意願回台灣考法官，因為丹麥的工時、薪水、各種福利都比台灣好上太多，結果兩人因此大吵一架，讓他不知如何是好。對此，許多網友認為，不管他最後如何決定，他最好都先把300萬元還給爸爸，才有本錢進一步說話。

原PO在Dcard發文表示，他是哥本哈根大學法學院碩士，畢業後在丹麥工作，如今爸媽想要他回台灣當法官報答社會，但他覺得丹麥工時短、薪水高、福利好，根本不想回來台灣，甚至想要在當地找另一半直接移民，結果就這樣和爸爸吵架了。

原PO提到，爸爸覺得當初給了錢就是得聽話，但他不想回來台灣每天準備戰爭，也不想當上法官後接受輿論的閒言閒語，又提到丹麥提供的各種福利，爸媽聽了卻覺得他可能遭到詐騙或是誘惑，完全不相信他說的福利，「我想問一下各位網友的意見，有什麼辦法能讓我父母完全相信我說的事實？」

對此，許多人紛紛回應，「若父親用『給你這筆錢』去念書，那你就把這筆錢的金額還給父親」、「300萬還給父母，去過你想過的生活，娶想娶的丹麥老婆」、「既然你薪水高，就把300萬先還給父母，再來談你的規劃，才不會覺得你拿資源又委屈」。