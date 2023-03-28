新竹縣主辦全中運賽事，委託中華大學辦理開幕典禮及開幕晚宴禮賓大使培訓工作，縣長楊文科28日到中華大學為禮賓大使加油打氣，勉勵以最完美的服務態度，讓全國貴賓都能賓至如歸。

楊文科表示，全中運參與人員有2萬多人，是台灣最大的運動賽事，民眾看到親善大使熱情招呼賓客，散發青春活力，對新竹縣就有美好的印象，期許大家一起攜手努力，將睽違47年的全中運做得更好。

中華大學觀光與會展活動學系主任詹宜螢表示，學校承辦全中運禮賓大使接待活動，有40位女性、20位男性，共60位禮賓大使。

接待特別設計一套以藍色、白色為基底的全新制服，腰帶結合全中運logo的顏色，展現彩色活潑的形象，鞋子則以米色跟鞋為主。

規畫的培訓課程從2月21日開始，7次課程共36小時，包含禮賓答客問、方向指引、遞獎、頒獎等。

國際禮賓親善協會老師李紫研負責美姿美儀訓練，她指在訓練過程中發現，許多學生可能因為平常滑手機的習慣，造成頭往前傾或彎腰駝背，這些都必須要矯正。

學生們透過貼壁訓練，讓肩膀、背部、腹部、臀部及小腿貼緊牆壁，服務的動作看起來會更有氣質、更精神。

課程也注重腿肌的訓練，因為女生必須穿高跟鞋久站，藉由深蹲、螳螂步及太空椅等方式練習大腿肌，才不會容易發生腿抽筋的狀況。另外，為了讓全體動作看起來一致，對於手部指引角度也有明確規範。

禮賓大使在李紫研帶領下，展示訓練成果，如指引貴賓時，禮賓大使須搭配手勢大聲喊「貴賓您好，這邊請！」

迎賓敬禮時須彎腰15度、送客敬禮則是彎腰30度，以及優雅不走光的蹲下姿勢等，禮賓大使們表現出專業儀態、自信熟練，贏得楊文科的肯定。