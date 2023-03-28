達拉斯獨行俠被美媒ESPN球評稱為「聯盟最令人失望的球隊」，他們下重本買來明星後衛厄文（Kyrie Irving），加上主控東契奇（Luka Doncic）組成「最強後場」，總教練奇德（Jason Kidd）也是名人堂控衛，這個陣容的戰果卻是西區第11名，跌出季後賽安全名單，可能淪為樂透區的爛隊。

這不是東契奇的錯，不是厄文的錯，大家早就知道他們是什麼類型的球員，或許也不是總教練奇德的錯，這是高層自己的判斷失誤。球評麥馬漢（Tim MacMahon）指出，東契奇的問題在於防守，「在攻守轉換的時候，他是史上最爛的防守者」，顯然東契奇與厄文都是「一球在手」的攻擊型後衛，獨行俠卻犧牲了防守厚度去向籃網買來厄文。

話雖如此，外界對於明星雙衛的攻擊火力還是有很大期待的，因此打出這個結果才格外令人失望，再次證明欠缺防守的球隊是不具冠軍競爭力的。東契奇與厄文合體上陣的比賽是敗多勝少，他坦承現在感到很挫折，不只是在球場內，在場外也有令他分心的私事。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）開季前看好東契奇本季成為MVP角逐者，現在戰績跌成這樣，東契奇當然也沒希望了。獨行俠並不是一開始就追求後場雙槍組合，2019年他們從尼克買來明星前鋒波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），只是波神那時候缺陣太多，他與東契奇聯手的戰果也不理想，最後又被轉賣到巫師。