大陸女星張靜初主演電影《孔雀》在柏林影展大放異彩，她也因此成名，一度有「小章子怡」之稱，之後她在港片《門徒》和吳彥祖上演大尺度激情戲，成功在港台打出知名度；不過有小道消息傳出她「專睡導演」獲取工作機會，經過司法調查法院還她清白，近日她再宣布喜訊，表示已經錄取美國名校，引起網友關注。

張靜初本月23日透露要參加學校的面試，過程中還是有一些小緊張，於是她面試前透過打坐緩解心情，面試時學校對她問了幾個問題，並認為她自己拍攝的短片很有情感上的衝擊力，過程中也詢問了她喜歡什麼樣的電影，以及未來想要拍攝什麼樣的主題，也提醒如果錄取最好先準備一些短片的劇本，因為第一年的學程是很嚇人的，但如果撐下來的話，之後的導演生涯就不用擔心了。

28日張靜初透過工作室公開表示自己被AFI美國電影學院錄取，並曬出錄取通知書，錄取通知中提到她將在2025年入學，將成為派蒂珍金斯、大衛林區等知名導演的校友，據悉AFI是5年制的碩士課程，張靜初未來可能需要在美國待上一段時間。

張靜初透過工作室宣布被AFI美國電影學院錄取。（圖／截取自微博）

張靜初前陣子在微博發文表示經歷十幾年被造黃謠（針對女性的感情關係等造謠）和網暴後，她打了人生的第一場官司，官司勝訴後已有半年，對方依然拒絕執行法院判決，至今沒有發表道歉聲明，她表示：「謠言把我在工作所有的努力和付出歸結為靠男人」，直言如果是現在的她遇到這種事，會第一時間傾家蕩產也要找到這個造黃謠的人，張靜初講到一半忍不住哽咽，忍淚呼籲停止對女性造黃謠。