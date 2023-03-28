馬英九見江蘇省委書記提「馬習會」 籲兩岸推動避戰謀和

前總統馬英九一行今天傍晚在南京金陵飯店會見江蘇省委書記信長星。馬英九提及2015年在新加坡舉行的「馬習會」說，希望兩岸交流、建立互信，如此才能避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，希望大陸方面多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟謀和。

這場會見開放媒體拍攝前五分鐘雙方的開場白。馬英九拿出事先寫好的文稿，談起他公務員生涯與兩岸事務的緣分，「我1987年就參與政府的兩岸工作，那年我37歲，今年我73歲，卻是第一次來到大陸，我感到很不好意思，有時跟人講了半天，對方都會懷疑我是不是在騙人？」

馬英九表示，他對兩岸事務有非常大的誠意，過去兩岸具有共同的政治基礎，也就是九二共識，「擁有互信、擱置爭議，實現三通直航，兩岸人民都受惠。」卸任後在東吳教書，認識到兩岸青年交流對台灣、對大陸是非常值得做的事情，所以這趟帶了許多學生赴陸參訪，讓大家能夠有機會認識大陸。

馬英九指出，「希望我們能夠放下政治，盡可能的在許多事情達成共識。」他細數自己在總統任內推動兩岸交流，簽了23個協議，涵蓋兩岸人民生活的大部分的議題，創造從兩岸隔海分治70多年來，最和平繁榮的一個階段。

提到這次訪問大陸，馬英九開心地說，「3月20日開記者會宣布來大陸後，台灣民意調查顯示有77％的民眾肯定這樣的做法，這讓我們感到非常振奮。」

馬英九提起「馬習會」，以「習先生」稱呼習近平，說兩人在新加坡見面之後，特別強調希望兩岸心靈契合，他自己也一再強調要拉近兩岸心理距離，「理念幾乎是一致的，希望兩岸要交流合作，要建立互信，才能夠避免戰爭的風險。用交流來取代對抗，用協商來取代衝突。」

馬英九也呼籲大陸，「大陸方面能夠多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰和謀和。」

信長星表示，馬英九先生訪問大陸第一站來到南京，多年來馬英九先生擔任國民黨前主席、擔任台灣地區領導人，一直堅持九二共識與一個中國原則、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，他對此表示讚賞。