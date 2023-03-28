一月期定期儲金年利率，一般：固定1.090％、機動1.090％。500萬元（含）以上：固定0.580％、機動0.580％。
三月期定期儲金年利率，一般：固定1.160％、機動1.160％。500萬元（含）以上：固定 0.585％、機動0.585％。
六月期定期儲金年利率，一般：固定1.325％、機動1.310％。500萬元（含）以上：固定0.600％、機動0.600％。
九月期定期儲金年利率，一般：固定1.355％、機動1.325％。500萬元（含）以上：固定0.610％、機動0.610％。
一年期定期儲金年利率，一般：固定1.600％、機動1.560％。500萬元（含）以上：固定0.710％、機動0.705％。
二年期定期儲金年利率，一般：固定1.625％、機動1.595％。500萬元（含）以上：固定0.715％、機動0.715％。
三年期定期儲金年利率，一般：固定1.625％、機動1.615％。500萬元（含）以上：固定0.720％、機動0.720％。
郵政存簿儲金年利率0.705％。
媒體轉帳薪資存款年利率0.760％。
郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.580％。
公教存款年利率1.595％。
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