一月期定期儲金年利率，一般：固定1.090％、機動1.090％。500萬元（含）以上：固定0.580％、機動0.580％。

三月期定期儲金年利率，一般：固定1.160％、機動1.160％。500萬元（含）以上：固定 0.585％、機動0.585％。

六月期定期儲金年利率，一般：固定1.325％、機動1.310％。500萬元（含）以上：固定0.600％、機動0.600％。

九月期定期儲金年利率，一般：固定1.355％、機動1.325％。500萬元（含）以上：固定0.610％、機動0.610％。

一年期定期儲金年利率，一般：固定1.600％、機動1.560％。500萬元（含）以上：固定0.710％、機動0.705％。

二年期定期儲金年利率，一般：固定1.625％、機動1.595％。500萬元（含）以上：固定0.715％、機動0.715％。

三年期定期儲金年利率，一般：固定1.625％、機動1.615％。500萬元（含）以上：固定0.720％、機動0.720％。

郵政存簿儲金年利率0.705％。

媒體轉帳薪資存款年利率0.760％。

郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.580％。

公教存款年利率1.595％。

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