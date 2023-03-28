天心（左）跟炎亞綸兩人也為電影宣傳造勢。（陳俊吉攝）

演員拿金鏟象徵預祝電影票房大賣。（陳俊吉攝）

導演鄭芬芬28日率《做工的人 電影版》演員李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心，以及特別演出的天心跟炎亞綸出席首映會。炎亞綸27日再度提起去年拍攝影集《初擁》面臨危安問題，今他在現場形容：「每個人都是自己生命裡做工的人。」希望能提點各劇組，要更謹慎、更重視安全。

這次《做工的人 電影版》實際到工地取景，拍攝安全也相當重要。李銘順跟柯叔元兩人飾演工人，挑戰拍攝在10層樓高的鐵架上施工，李銘順說這次拍攝有綁兩條安全索，事前也有上心理障礙課跟體驗課，在課堂上練習爬高、在高處跳躍，也都有高額保險、請高空安全老師盯場，防護措施做得很足。

不過李銘順笑稱最困難的其實是憋尿，因為演員被吊上去很花時間，索性就帶寶特瓶上去備用，一旁炎亞綸虧說：「夠大嗎？直徑？」李銘順接著說，雖然都有做安全措施，不過人在高空還是會怕，特別是當天風很大，鄭芬芬問他可不可以演得輕鬆一點，但他根本辦不到。

炎亞綸近來連客串3部國片，這次演出綜藝節目主持人，鄭芬芬說原本是想找一個台語好的年輕演員，某次看到電視節目《36題愛上你》炎亞綸採訪謝龍介，就以為炎亞綸的台語很好，沒想到他台語超差，讓鄭芬芬直呼：「到讀本的時候就後悔了。」