台中市一名45歲鄭姓女子日前到中信商銀南屯分行，表示老公要投資加密貨幣，要設定約定帳戶轉帳5000元，因金額不大行員未起疑，但隨後發現鄭女對投資標的一知半解僅一直表示「老公會分紅給他」，察覺有異報警，警方到場後發現「老公」僅是一名未謀面的網友，瓦解一場騙局。

警方接獲銀行報案到場後，發現鄭女口中的「老公」僅是一名不知名的網友，且此設定約定帳戶方式，亦是該「老公」指導的步驟之一，鄭女聽員警說是詐騙還半信半疑，員警請她一起返回派出所，並出示過往民眾遭詐騙的案例教育，鄭女才打消匯款念頭。

警方解釋，詐騙集團放長線釣大魚，先互相加line群組取信被害人，進一步要求民眾「設定約定帳戶」，進行小額匯款，避免引起行員懷疑，利用帳面假獲利，慢慢蠶食鯨吞被害人資產後人間蒸發。此種模式讓行員不易察覺異狀，也讓被害人身陷其中，減少對外求助機會。

第四分局分局長李建興表示，加密貨幣市場詐騙盛行，但透過事前預防還是能避免絕大多數的詐騙項目，投資人在投資前應對標的或投資平臺、交易所有一定的了解，避免投資過於冷門的加密貨幣或是使用來路不明的交易所。在投資的過程中也可盡量留下交易紀錄，若不幸遇到詐騙也能提供相關事證來協助檢警調查，以增加拿回本金機率。