民進黨立委林岱樺今(28日)質詢關切國內多層次傳銷產業議題，直言現行的公平會已不適合擔任主管機關，呼籲交由經濟部接掌相關業務。行政院長陳建仁對此不表認同，並請身旁的公平會主委李鎂回應時，林岱樺當場飆罵「妳閉嘴！本席在質詢叫妳閉嘴！閉嘴！本席在質詢叫妳閉嘴！院長請你回答！」甚至開嗆陳建仁「院長，我請你謙虛一點！」最後陳建仁說希望林岱樺不要生氣，允諾會由副院長召開協調會討論此事。

林岱樺質詢時表示，由於公平會的保守、無作為，所以無法帶動國內傳銷業的發展，更無法防治變質多層次傳銷詐騙，以至正派經營的傳銷業者反而被蒙上「老鼠會」的汙名，造成傳銷業的停滯不前。最近兩年光是網路查到的，老鼠會、直銷、傳銷的詐騙就有38件，詐騙金額少則數億元、多則百億元，且尚有未被報導的部分正在傷害社會大眾的非法傳銷，這樣的訊息業界都知道，但政府不知道，可見現行法規有不足之處。

公平會主委李鎂(左)要幫閣揆陳建仁(中)回答時，遭林岱樺嗆「閉嘴」，右為經濟部長王美花。（姚志平攝）

「所以公平會已經不稱職擔任傳銷業的主管機關！」林岱樺主張，應該參考國外成功案例，將多層次傳銷的管理交由商務、經濟部門管理，因此我國應由經濟部接掌，將《多層次傳銷管理》與《公平交易委員會組織法》拿掉，再將多層次傳銷管理增列在《經濟部組織法》中就可完成。

林岱樺表示，相較他國，我國傳銷業相關法規相當落後，馬來西亞、韓國改成登記許可制後，產值不斷成長，但我國卻原地踏步，始終在全球第10、11名徘徊。公平會是類法院，業務內容是防弊、糾正市場競爭秩序為主，不具產業發展專業的主管機關，難以替產業興利，且現在繁瑣的報備制行政管制根本是傳銷產業最大絆腳石，應該改由經濟部主責。

陳建仁回應，委員多次反映這個問題，經過內部檢討後，還是認為公平會是較合適單位，但是可以在公平會的功能方面再加強，剛才委員提到韓國，那韓國負責監管的又是哪個機構？

林岱樺則火大嗆聲，「院長你沒進入狀況，根本就沒有把我的簡報看清楚！」林表示，韓國把每一筆資料政府監管，我國能做到嗎？為了防弊更要求每家公司按比例提撥保證額，如果隔年無事發生再還回，我國做得到嗎？「請院長謙虛一點，你國事如麻、這邊民意翻騰，還是交給副院長先做幕僚綜合兩個部會。」

陳建仁隨即請身旁的公平會主委李鎂說明，但林岱樺繼續嗆「院長，你如果講到韓國，我真的是非常寒心...」，而對李鎂持續說明，甚至已經干擾到她說話，林岱樺當場飆罵「妳閉嘴！本席在質詢叫妳閉嘴！閉嘴！本席在質詢叫妳閉嘴！院長請你回答！」讓李鎂不敢再繼續說下去。

林岱樺堅稱「公平會真的不適合做經濟發展！只有本國才會把經濟發展跟一個監理不公平的混在一塊！」、「院長，再給你一次機會，你願不願意，這個東西再重新了解研究。」陳建仁說希望林岱樺不要生氣，剛剛所講內部開會是自己還沒當院長前，允諾會由副院長召開協調會討論。