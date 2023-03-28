以《微微一笑很傾城》爆紅的陸劇男神楊洋，曾多次在《全職高手》、《你是我的榮耀》等作品中交出亮眼的成績單，深獲不少粉絲喜愛。豈料，他近期卻被爆料與小8歲女星王楚然熱戀中，一時引發輿論聲浪，而截至目前，雙方工作室都未對此做出回應。

微博上近期流傳著一則「楊洋王楚然」的討論話題，有網友指出：「我晚上在餐廳看見王楚然，第二天看到楊洋和她在海邊接吻。」指出自己在馬爾地夫偶遇楊洋與王楚然，甚至還目睹兩人的接吻畫面。此外，更有人扒出兩人曾帶著同款帽子、手機殼，且過去還一同去滑雪，加深此傳聞的可信度。

然而，由於網路上僅有網友透過王楚然的自拍照，以及楊洋好友孟阿賽的照片中，透過墨鏡反射挖出他的身影，證實兩人皆在馬爾地夫外，並未有直接的照片證據顯示兩人正交往中，因此，該則傳聞一時在網路上引發兩極討論聲浪，更有不少網友質疑是為兩人的新劇《我的人間煙火》炒作。

對此傳聞，雙方的工作室目前皆未做出回應，讓各自的粉絲以及網友們在網路上掀起論戰，爭相留言：「現在的狗仔真閒，直接靠文字造謠，連照片都不拍一個」、「楊洋跑泰國一圈，滿世界被偶遇的照片，他跑到馬爾地夫擁吻，卻連一張照片都沒有？」、「我舉雙手祝福。」