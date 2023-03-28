68歲香港資深女星馮寶寶，近來鮮少有幕前作品，知名時裝及形象設計師劉培基（Eddie），24日在社群曬出和她的合照，只見她保養得宜，依舊氣質優雅，讓網友讚嘆不已。

劉培基在IG曬出和馮寶寶的合照，只見染了一頭金髮的她，看上去精神奕奕、氣色相當好，身材也沒有走樣，劉培基也寫下：「我們都有一個身不由己的童年，我們也在英國同一所藝術學院 ，修讀不同的課程。歲月在流轉，唯一不變的，是我們的友誼」。

網友見狀也紛紛留言表示「寶寶姐都沒變，一樣靚女」、「兩位小時候可愛，長大了都靚」、「你們倆看起來都很棒」。出生演藝世家的馮寶寶，2歲半就出道演戲，童年時期就拍了150部電影，被譽為天才童星。

不過雖然從小就成名，但馮寶寶也犧牲無憂無慮的童年時光，爸爸馮峰更把她片酬賭光，16歲她得知馮峰不是她親生父親，加上傳出他賭博輸錢，替馮寶寶訂下賣身契，讓馮寶寶身心崩潰住進精神病院，之後她離開香港遠赴英國讀書，也因此邂逅了第一任丈夫「金融才子」招再強。

馮寶寶婚後育有2子，無奈招再強負債累累，她只能離婚求去，卻被招再強逼簽離婚協議書時，承認自己有精神疾病，取得2個兒子的撫養權。離婚後馮寶寶回到香港，陸續出演武則天、楊貴妃、西施與孟姜女等古裝美女，為她開啟演員生涯第二巔峰。

馮寶寶時裝和古裝扮相都絕美。（圖／本報系資料照）

馮寶寶2014年曾來台參加林黛的「絕美影展」開幕。（圖／本報系資料照）

1999年馮寶寶二嫁馬來西亞知名建築師翁兆泉，婚後淡出演藝圈，但最後仍以離婚收場，如今她多已客串演出為主，享受單身生活。