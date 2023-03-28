崇明國中學生演出防制「跟蹤騷擾」的宣導微電影，首部曲今天上映。(曹婷婷攝)

時下學子普遍生活在網路世界中，當虛擬世界匿名者逐步進逼，面對看不見的恐懼該如何因應？台南市政府教育局今年以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」為主題，邀請崇明國中學生演出微電影，首部曲今天熱騰騰上映，希望能幫助更多學生留意網路隱藏的危機。

首部曲影片特別安排一段沒有影像、僅有聲音的形式，詮釋網路世界中看不見的恐懼感，期待透過師生的傳神演出，能幫助更多學生進一步了解網路隱藏危機及了解跟蹤騷擾議題。這部影片也將上傳聊天機器人及youtube平台播放，提供學校結合性平課程及跟騷法治教育進行全面宣導。

市長黃偉哲強調，校園性別事件零容忍是台南市既定政策，希望每名學生都能受到保護與照顧，期待透過性別平等教育周，宣導防治數位性別暴力及跟蹤騷擾的防制議題，叮嚀所有師生要謹慎留意自我安全，切勿下載來路不明的連結，以免讓自己的行蹤暴露在虛擬世界，也期待師長及家長多陪伴孩子，關心孩子的網絡交友及使用情形。

他也提到，希望透過這部微電影，讓大家更了解現今網路犯罪型態，例如因網路遊戲交友不慎，遭到網路跟蹤甚至被肉搜，導致被跟騷的學生承受巨大心理壓力等。

黃偉哲認為，政府單位及教育機構有責任，在學生尚未涉入犯罪事件之前，就介入提供協助與預防，讓學生遠離犯罪、遠離被害。

教育局長鄭新輝說，台南市性別平等教育委員會特將今年性平教育宣導主題訂為「性平素養與科技生活」，作為學校推動性平政策宣導、課程親職教育的主題，要求學校落實傳達相關知能，包含辨識違法行為、不當性訊息及立即蒐證等網路法治教育，提升師生及家長成為網路世界中的自我保護意識。