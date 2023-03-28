徐巧芯和費鴻泰各自由丈夫劉彥澧、妻子王怡心出席協調，並牽手以示協調和平結束。（劉彥宜攝）

國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（松山、信義）立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，雙方上演費芯大戰，並於28日進行協調。徐巧芯昨預估，有高機率沒有共識，今日雙方各派丈夫和妻子進行協調，最終無果，交由台北市黨部委員會開會決議，雙方也現場牽手，代表協調雖然無果但仍和平結束。

徐巧芯挑戰費鴻泰，不僅徐巧芯被費鴻泰辦公室退出7個群組，雙方還派出辦公室人員參戰，徐巧芯也在催票簡訊直接寫出「內閣不分區有資深費鴻泰」，費鴻泰回應，建議徐巧芯選總統，當上總統就可以好好關心人民感受。徐巧芯則回應，感謝費的肯定，一定是認為她有相對應的能力，才鼓勵她參選。

徐巧芯和費鴻泰各自由丈夫劉彥澧、妻子王怡心出席協調，結束後由主委黃呂錦茹陪同走出黨部，黃呂錦茹說道，費鴻泰希望3＋7，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，徐巧芯則認為應採全民調，雙方各有看法也合理，沒有共識因此進入委員會30日開會決議。

黃呂錦茹指出，劉彥澧、王怡心對結果都可以接受，氣氛良好，對於民調公司、時間和方法等都默契的提出相同的看法，協調進行中很圓融，雙方有說有笑，很開心。

而受訪時原是黃呂錦茹站在劉彥澧、王怡心中間，王怡心還挽著黃呂錦茹的手，最後在媒體要求下，雙方也牽手，代表協調和平結束。