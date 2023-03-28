高雄市長陳其邁28日宣布，好孕成「3」，生育津貼再加碼！只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒，生育津貼由原本的第一胎每名可領2萬元、第二胎每名2萬元、第三胎(含以上)每名3萬元，今年四月起第一胎、第二胎每名各加碼1萬元，分別調升為3萬元，第三胎(含以上)則每名3萬元，支持育兒家庭。調整新制將自112年4月1日，屬於兒童的四月起跑！

陳其邁表示，支持市民生育並體貼育兒家庭之辛勞，衡酌財政後，生育津貼再加碼，今年四月起推出好孕成「3」，幸福「333」，第一胎、第二胎每名各加碼1萬元，從原本2萬元調升為3萬元，第三胎(含以上)每名3萬元，一般新生兒家庭亦可選擇換取價值第一胎3萬、4萬或6萬元的『坐月子到宅服務』，自112年起再擴大照顧措施，經濟弱勢產婦可同時領生育津貼及坐月子到宅服務補助，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。

高市府亦積極推動友善育兒措施，包括:首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時定點計時臨托服務，率六都之先在原民區設置育兒資源中心，持續為營造友善育兒環境努力。為了體貼孕婦交通安全，今年起全面補助孕婦產檢交通補助，只要是高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5,040元的交通乘車券。

同時，配合0到6歲國家一起養政策，111年8月托育補助已提高至8,500元，高雄至112年2度加碼補助減輕育兒家庭負擔，亦即準公共保母中央每月補助8,500元，自今年2月高雄再加補助1,600元，共補助1萬100元；準公共托嬰中心中央每月補助8,500元，自112年8月高雄再加補助2,500元，共補助11,000元，實質減輕育兒家庭負擔。

高市府社會局長謝琍琍表示，只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒在出生以後六個月內，至本市各戶政事務所都可以受理戶籍登記及申請生育津貼，提醒如果要自己照顧幼兒的家長，不要忘了同時到「兒童戶籍所在地」的區公所申請「育兒津貼」，讓政府資源共同協助育兒。

高市府持續努力，重視孩童生活發展需要，不僅快速增加公共托育據點及多元托育資源，公共托嬰據點布建已倍增達53處，未來4年再增32處達85處；已透過各項措施，包括；降低公托照顧比、提高薪資等，降低人員流動，提升托育照顧品質。

未來市府將持續努力積極實踐『顧弱勢、增公托、減負擔』三大托育政策目標，持續提升高雄市公共托育量能，把囝仔「顧厚好」、育兒家庭的需要「攥便便」，讓育齡家庭可以『放心生、安心托、市府厚恁靠』，營造適合年輕人安居樂養友善的托育環境。