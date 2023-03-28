三立新8點檔《天道》正展開拍攝，為呈現跨越40年的愛恨情仇，三立邀請范宸霏、李運慶及楊子儀客串演出岳虹、張銘杰與江國賓的年輕時代，三立28日主動發稿宣布，製作單位投入數百萬拍攝回憶戲橋段，且已接近尾聲，僅剩最關鍵一場劇情收尾，但擔綱回憶重要戲份的楊子儀無法繼續演出，這將導致《天道》損失嚴重，也影響拍攝時程，因此三立決定即日起終止與楊子儀一切合作，目前進行中的項目包含綜藝、戲劇等也即刻中止。

楊子儀透過經紀人回應，「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」

楊子儀是近年戲劇圈當紅炸子雞，國台語劇種皆可，之前曾在三立《天之蕉子》擔綱男主角，去年也為三立華劇《門當互懟愛上你》效力。《天道》製作人受訪表示，楊子儀原本就是來客串，演完10幾場預定的戲後，高層看了帶子覺得他演太好，編劇也覺得後面橋段要鋪哏，就探詢他有沒有時間加戲，以為只有2、3場戲應該可以，但經紀公司喬不出時間婉拒。雖然他無法補拍，但劇情上還是可以交代過去，因為前面都拍攝完成，也拍得很好。至於是否造成劇組損失？製作人說，如果重拍當然有損失，但是現在不重拍。

對於楊子儀遭封殺，製作人緩頰說，「沒有封殺啦，就是終止合作」。曾與楊子儀合作《天之蕉子》的他坦言之前雙方互動非常好，如有機會也希望帶著楊子儀跟電視台高層道歉和解，「但也要看時間，子儀現在好像在閉關」，他並自責「可能我們講法有講錯，讓電視台誤會」，希望趕快喬好。

也許是新聞曝光後外界不解楊子儀並非演太爛拖累劇組，竟是因「表現太好」無法配合加戲才遭封殺，三立再度補充，指出對於三立終止與楊子儀合作，起因於編劇為了劇情完整，所以多寫了一場關鍵的戲，希望楊子儀可以繼續演出；劇組表示可以配合楊子儀的拍攝時間，即使李運慶的父親目前人在醫院也都願意配合他的時間來拍攝，且製作人誠意十足，也答應楊子儀僅拍攝此一場不再增加，但他不僅拒接製作人電話，甚至連三立電視總經理高明慧一早淋雨親自驅車上烏來宮廟，就為了要當面拜託他順利演出，一等數小時但他卻選擇避不見面，因此電視台才選擇做出停止合作的決定。

三立表示，電視台一檔台8投入動輒就是幾億元，也不見得檔檔都能賺得回來；而台8最重視團隊精神，一檔戲動輒要接洽近百名演員，但過去常常每到關鍵戲份，就有某些演員因私事請假或是跑去尬戲，影響拍攝進度，甚至必須要改劇本，造成收視以及收入的損失。有圈內人看完三立說明後認為，楊子儀可能因此成了電視台「殺雞儆猴」的對象。