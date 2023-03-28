瑞士信貸銀行（Credit Suisse）危機落幕，最終由政府主導，強制與瑞銀合併。在爆雷初期，瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）曾表態不會注資，一句話引爆瑞信股價暴跌，而如今說這句話的董事長Ammar Al Khudairy已經宣布請辭。

外媒報導，Ammar Al Khudairy周一表示，由於「個人因素」辭去董事長職務，並將由現任執行長Saeed Mohammed Al Ghamdi接任。

沙烏地阿拉伯國家銀行是瑞信最大股東，持有近10%的股權。但在瑞信3月中旬傳出財務危機時，Ammar Al Khudairy表示不會給予任何財務援助，消息一出導致瑞信股價大幅下跌，一度跌超過30%。

隨後瑞士政府、央行介入，瑞信以32.5億美元的價格被瑞銀收購，遠低其95億美元的市值，約160億美元的額外一級資本債券（AT1）也被全額減記。至於沙烏地阿拉伯國家銀行，去年11月吃下瑞信9.9%的股權，則因此蒙受80%的損失，金額高達約12億美元（折合新台幣約364億元）。