新北市登錄認定傳統表演藝術保存者、新西園掌中劇團長許正宗，今(28)日前進泰山國小推廣布袋戲文化，他特別設計精采打鬥橋段，讓學童近距離欣賞古典偶戲跳窗、翻轉、變化、雙打等掌中技藝，以輕鬆有趣的方式帶領孩子們認識傳統表演藝術「布袋戲」，讓學童在歡笑聲中潛移默化傳統藝術之美。

「小西園掌中劇團」1913年由許天扶先生創立於新莊「戲館巷」，傳第2代許欽、許王，許正宗為第3代傳人，從小在父親與叔父的教導下，學得一身好技藝，自詡為「布袋戲超級助選員」，將傳承掌中藝術當作畢生志業，讓布袋戲得以推陳出新，與時俱進。

許正宗長年擔任各校布袋戲社團老師，也積極指導後進承先啟後，近年來更是積極投入新北市「校園瘋文資」系列活動中，以獨創的武打招式及驚奇特技，展現人生積累「做活戲」的經驗。

新北市文化局龔雅雯表示，文化局將無形文化資產推進校園辦理「校園瘋文資」系列活動，每年度補助本市登錄認定的無形文化資產保存者投入推廣活動，將傳統表演藝術融入創新體驗，讓小朋友們愛上傳統藝術。

她說，新北市2021年認定許正宗藝師為傳統表演藝術布袋戲保存者，藝師帶著百年劇團的本領絕技，為學子們端出一道道高營養、零負擔的文資知識精彩盛宴；許正宗後續也將前往新北市新莊國小、後埔國小及忠義國小，持續扎根校園。