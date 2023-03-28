來自美國佛州的18歲美女網紅卡拉(Kara Santorelli)，經常在社群上傳跳舞影片及分享生活，至今累積超過4萬粉絲追蹤，沒想到卡拉17日在高速公路發生嚴重車禍，一條年輕生命就此殞落，對應她6天前上傳的影片所言自己「從未發生車禍」，離奇巧合令人毛骨悚然。

綜合外媒報導，卡拉目前還在讀高中，今年5月即將畢業，17日下午開車行駛在艾斯康比亞郡的29號公路上，不料遇到一台轎車逆向行駛，導致兩台車發生對撞，年僅18歲就離世，而對方則被困在自己車內，後來也傷重離世。巧合的是，卡拉6天前才在社群上傳一段影片，可見綁著馬尾的她坐在車內，影片字幕則寫下：「其他人常說我是糟糕的駕駛，但我從未撞到人或撞到別台車。」

卡拉死前6天才拍片說從未發生車禍。(圖/卡拉 抖音)

目前這支影片觀看次數超過1600萬，且湧入許多粉絲留言哀悼，她的媽媽也發出一篇令人心碎的貼文：「我愛妳卡拉，上帝保祐妳」，而她的姑姑說：「當我聽到姪女去天堂時，我感覺心都碎了，我愛妳漂亮的卡拉。」學校則發出聲明：「很遺憾聽到這場悲劇，她的漂亮笑容跟善良的靈魂將永遠留在她的朋友跟同學心中。我們已向她的家人表示慰問，祈禱他們在悲傷中找到安慰跟力量。」

🕊🌅🙏 A Celebration of Life for 18-year-old Kara Santorelli took place at sunrise this morning on Pensacola Beach. The Northview High senior was killed in a wreck last week on Hwy 29. Our thoughts and prayers are with her family, friends and classmates -- https://t.co/Sy8GISDVX8 pic.twitter.com/IR2Yk4Z0Zl — WEAR ABC 3 (@weartv) March 25, 2023

上周六25日在彭薩科拉海灘舉行卡拉的葬禮，生前熱愛跑步的她，才8歲就完成人生第一場半程馬拉松，因此現場除了鮮花，還展示她眾多得過的跑步獎牌，諸多親友跟朋友都趕來送她最後一程。