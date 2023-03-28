陳福海(右)感謝台電對金門的付出，從金門沒像台灣發生大規模停電，就可以知道台電對金門的用心與努力。。(圖／金門縣政府提供)

台電金門區營業處長黃甘杏、副處長蔡四海及塔山電廠廠長楊清煌等一行於今(28)日下午到金門縣政府拜會縣長陳福海，說明目前地區用電狀況，對於即將到來的夏季用電高峰，黃甘杏也期望民間企業與政府單位能共同攜手節約用電。陳福海表示將責成各單位建立用電機制檢討用電方式，共度夏季難關。

台電處長黃甘杏說明，因應4月1日起電價調漲，台電金門區處已主動拜訪地區用電大戶，針對行業用電特性提供移轉尖峰用電之建議，均獲得良好的迴響，希望此次的尖峰用電時間帶挪移，能在不影響企業產程與用電品質下，減少電價調整的衝擊，並利用節電措施及台電提供的需量反應措施來節省電費。

黃甘杏也說，台電金門區營業處持續辦理包含防災型線路地下化、老舊電纜電線汰換、變電站開關更換、配電饋線全面自動化、裸露設備被覆化等工作，包含前述古寧儲能系統，預計於2023-2027年投入共約12億元推動電網升級，藉由設備擴充更新、加強防護及擴建儲能來強化金門電網韌性，降低事故發生機率，以提供地區民眾及產業優質穩定的電力。

縣長陳福海感謝台電對金門的付出，他說，從金門沒有像台灣這樣發生大規模停電，就可以知道台電對金門的用心與努力。上任後下鄉走訪過程中也看到不少問題，像是架空的線路都沒恢復、人孔蓋路平等問題，陳福海也希望與台電及中華電信不分你我，只要為了金門好一起來調整努力、溝通，創造雙贏。另外，針對電箱上的視覺設計，陳福海覺得還是要有些美感，請台電公司可規畫利用金門的意象元素等方式美化電箱。

台電塔山電廠廠長楊清煌益表示，塔山電廠二期機組(塔山＃5~＃8機)從2003年即開始商轉，運轉至今已達20年，原廠家英國MB已停產，備品取得困難，嚴重影響機組可靠度，為利節能減碳並增加機組效率，台電同時著手規劃機組汰換計畫，期使發電結構低碳化，並提升供電能力與穩定供電品質，為爾後供電需求成長做好準備。

陳福海最後指出，金門發展是整個大環境因素，從政三十幾年、研究金門也已三十幾年，金門最需要的就是金廈生活圈，八年前當縣長時就啟動金廈電網可行性評估，現在就是把金門基礎電力建設做好，善用金門的地理區位讓百姓過好日子。