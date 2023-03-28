獲得這種稱號有這麼值得驕傲嗎？一名女網友說，鄰居婆婆曾受封為「洗衣機」還放鞭炮慶祝，她以為婆婆洗衣服又快又乾淨，未料原來是因為連生3個兒子，「生3支」和閩南語的洗衣機讀音相似，才因此得名。貼文一出，讓眾網友看傻眼，有人分享鄰居連生10女的往事，還有人說：「不知道在高興甚麼？大概是無知的快樂吧」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，曾聽聞鄰居婆婆炫耀，年輕時被街坊鄰居讚美是「洗衣機」，原PO當下還以為婆婆是那個年代的洗衣達人，能把衣服洗得清潔溜溜，任何汙漬都難不倒。

事後，原PO的老公向她解釋，「洗衣機」的閩南語讀音和「生3支」相近，意思是生了3個兒子，不少街坊鄰居都感到羨慕，甚至還會放鞭炮大肆慶祝，讓原PO聽完覺得很納悶，特地上網發問，「以前的年代，連續生了3個帶把的兒子，真的那麼風光嗎？」

對此，網友紛紛留言回覆，「我阿嬤他生10個，沒半個女生」、「好好笑，有什麼好風光的」、「我阿嬤生12個，6男6女！那豈不是要殺豬拜神請她上桌了」、「什麼時候女人的價值可以用電器類比？不知道在高興甚麼？大概是無知的快樂吧」、「聽我媽說，以前有鄰居連生10個女兒，最後1個才是兒子，她都快生到崩潰了」、「我婆婆都說兒子是老婆的，只有女兒關心她，好險有女兒」。