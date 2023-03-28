日前大陸吉林省四平市，有名女顧客因隔日要參加喜宴，因此到當地1間理髮店做造型，不料，疑似不滿意髮型師做出來的造型，雙方爆發口角，而女顧客卻直接被髮型師殺害，而當地警方也表示理髮店凶殺案已確認情況屬實，嫌疑人已遭逮捕，命案發生原因仍待調查釐清；有在地民眾私下透露，雙方都是在地人，且懷疑該髮型師有精神方面的問題。

綜合陸媒報導，日前吉林省四平市發生一起駭人命案，有位女子到1間理髮店做頭髮卻慘遭殺害，據目擊者表示，疑似髮型師沒有達到女子要的效果，導致雙方爆發口角，不料，髮型師卻持刀將女子殺害。

另外，據附近民眾透露，2人都是在地人，因女子隔天要參加喜宴，先去理髮店做頭髮，卻慘死理髮店內，然而，該理髮店在當地開業多年，髮型師理應接待過數百位客人，對於顧客的要求或不滿應有應對經驗，此次案件發生，有民眾私下表示「懷疑髮型師有精神上的問題」；當地警方也回應，理髮店凶殺案已確認情況屬實，嫌疑人已遭逮捕，命案發生原因仍待調查釐清。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「心理健康教育有必要提高」、「太可怕了」、「這理髮師太狠了」、「脾氣不好就不要做服務業」、「嚇人！太恐怖了」、「日常生活禮貌待人，別在小事上過分糾纏」、「要學會做情緒的主人」、「出門在外真的要低掉一些，忍一時風平浪靜，誰也不知道自己碰的是什麼人」。