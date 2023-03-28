俄烏戰爭爆發後，日本加入以美國為首的西方陣營，大力挺烏並對俄國實施制裁，讓日俄關係急轉直下。日相岸田文雄上周訪烏時，俄國派出2架圖波列夫（Tupolev）Tu-95MS戰略轟炸機在日本海上空飛行逾7小時；俄國國防部28日又宣布，在日本海進行超音速反艦飛彈試射訓練，成功命中目標，警告意味濃厚。與此同時，日本政府28日在內閣會議上決定，從2022年度預算的預備費中支出638億日圓（約新台幣148億元）援烏。

俄國國防部指，在日本海訓練的俄軍艦艇試射2枚蚊式巡弋飛彈（Moskit），並公開試射影像。日本朝日電視台、TBS電視台等日媒報導，蚊式巡弋飛彈由在日本海進行訓練的俄軍太平洋艦隊艦艇所試射，2艘俄軍艦艇所試射的2枚巡弋飛彈，成功命中約100公里外的假想敵方軍艦。

岸田21日親訪烏克蘭，會晤烏國總統澤倫斯基。然而才在波蘭邊境小鎮普瑟米斯（Przemysl）準備轉乘火車前往基輔時，圖波列夫Tu-95MS就已出現在日本海上空。儘管莫斯科定期讓它們在北極地區、北大西洋和太平洋的國際水域上空飛行，這個時間點顯然更具針對性。俄國國防部當時稱，2架戰略轟炸機在戰鬥機的護航下，於中立水域上空進行「有計畫的飛行」，但強調行動嚴守國際法。

岸田雖是最後一位訪烏的七大工業國集團（G7）成員國領袖，該行於日本卻極為罕見，因為自太平洋戰爭結束後，從未有日相造訪戰爭中地區或國家。

俄烏開戰後，日本已金援烏克蘭逾70億美元（約新台幣2135億元），並收容2000多名流離失所的烏人，這對素以嚴格移民政策聞名的日本實屬罕見。共同社報導，日本政府28日在內閣會議上決定，從2022年度預算的預備費中支出638億日元援烏，其中32億日圓（約新台幣7.42億元）用以提供物資、606億日圓（約新台幣140.6億元）協助戰後重建。

克里姆林宮國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）27日接受官媒《俄羅斯報》訪問批評，美國將日本再次推向軍事化，重振二戰末期駭人的「神風特攻隊」（Kamikaze）和軍國主義精神。